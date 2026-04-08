Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Antrenmanda bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Arseniy Batagov'un takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan son 3 maçı kaçıran Batagov'un bir aksilik olmazsa, Alanyaspor deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.