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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlığı teknik heyetin planlarını etkileyebilir.

UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında sakatlanan 32 yaşındaki Nijeryalı golcünün, pazartesi günü oynanacak kritik mücadelede forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Uyluk adalesinden sakatlanan Onuachu'nun tedavisine başlanırken teknik direktör Thomas Reis'in alternatif isimler üzerinde durduğu belirtildi.

GOLÜNÜ ATTIKTAN SONRA OYUNDAN ÇIKTI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada attığı golle bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ancak gol pozisyonunda sakatlık yaşayan deneyimli santrfor, bir süre daha sahada kalmasına rağmen karşılaşmaya devam edemedi.

Onuachu, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bırakmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, Finlandiya'daki mücadeleyi 4-2 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ne üç puanla başladı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞMESİ ÇOK ZOR

KuPS Kuopio karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Onuachu'nun sağlık durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde bordo-mavili camianın gündemine oturdu.

Uyluk adalesindeki problem nedeniyle tedavisi devam eden Nijeryalı futbolcunun 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetişmesinin oldukça güç olduğu ifade edildi.

THOMAS REIS'İN FRANCULINO DJU'YA GÖREV VERMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in, Paul Onuachu'nun forma giyememesi durumunda hücum hattında Franculino Dju'yu görevlendirmesi bekleniyor.

KuPS Kuopio karşılaşmasında Onuachu'nun yerine oyuna dahil olan Gineli futbolcu, attığı iki golle 4-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Franculino Dju, bu sezon forma giydiği 5 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER SAĞLIK HEYETİNDE

Beşiktaş karşısında sahasında üç puan arayacak Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun son durumu yakından takip ediliyor.

Teknik direktör Thomas Reis'in, Nijeryalı golcünün oynayıp oynayamayacağına ilişkin nihai kararını sağlık heyetinin değerlendirmeleri doğrultusunda vermesi bekleniyor.