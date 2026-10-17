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Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir araştırılan Mehmet Çabuk dosyası, cinayet itirafıyla tamamen yeni bir boyuta taşındı. 10 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Çabuk’un öldürüldüğü yönündeki açıklamaların ardından Osmaniye’de başlatılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sırasında ortaya çıkan kemik parçalarının Mehmet Çabuk’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Mehmet Çabuk dosyası, yıllardır süren belirsizliği bir anda sona erdirecek gelişmelere sahne oldu. Mehmet Çabuk’un eşi İlknur Düzgün, kocasının sevgilisi tarafından öldürüldüğünü canlı yayında açıkça dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından dosyada hızla ilerleme kaydedildi.

İlknur Düzgün, başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunan eşi İbrahim Ozan Düzgün’ün cinayeti işlediğini öne sürdü. İbrahim Ozan Düzgün ise kısa süre içinde cinayeti itiraf ederek net bir şekilde “Mehmet Çabuk’u ben öldürdüm” ifadelerini kullandı. Bu itiraf, 10 yıllık kayıp dosyasını resmen cinayet soruşturmasına dönüştürdü.

İbrahim Ozan Düzgün, savcılıkta verdiği ifadede olayın nasıl geliştiğini ayrıntılı biçimde aktardı. Mehmet Çabuk ile birlikte 26 Ocak 2016 tarihinde Ankara’dan Osmaniye’ye gittiklerini belirten Düzgün, ertesi gün aralarında çıkan tartışma sırasında Çabuk’un başına sert bir cisimle vurduğunu ve hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Cinayetin ardından cesedi evin bahçesine gömdüğünü de ifadesinde kabul etti. Bu anlatım, soruşturma ekiplerinin kazı çalışmalarını hangi noktada yoğunlaştıracağı konusunda kritik bir yol haritası oluşturdu.

BAHÇEDE DÜĞÜN VE DOMUZ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise cinayetten sadece birkaç gün sonra yaşanan gelişmeler oldu. İbrahim Ozan Düzgün ile İlknur Düzgün’ün, Mehmet Çabuk’un gömüldüğü belirtilen evin bahçesinde düğün yaparak evlendikleri ortaya çıktı. Program sırasında canlı yayına bağlanan bir tanık, bahçenin arka bölümünün havuz yapılacağı gerekçesiyle kazıldığını, üzerine beton döküldüğünü ve olası kokuyu bastırmak amacıyla domuz beslendiğini iddia etti. İlknur Düzgün ise bahçede domuz beslendiği yönündeki bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Bu çelişkili ifadeler, soruşturmanın seyrini daha da derinleştirdi.

ESKİ EŞ VE KAYINVALİDE GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Çabuk’un eski eşi İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İlknur Düzgün televizyon stüdyosundan, Selma Düzgün ise kaldığı otelden alınarak emniyet birimlerine götürüldü. Bu gözaltılar, cinayet itirafının hemen ardından gerçekleşti ve dosyadaki tanık ile şüpheli ifadelerinin güçlenmesini sağladı.

KAZI ÇALIŞMALARINDA KEMİK PARÇALARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet itirafının ardından Osmaniye’de belirlenen adreste kapsamlı bir kazı çalışması başlatıldı. Ekiplerin titizlikle sürdürdüğü çalışmada bulunan kemik parçalarının Mehmet Çabuk’a ait olduğu yönünde güçlü değerlendirmeler yapılıyor. Bulunan kalıntıların kesin kimliğinin belirlenmesi için adli tıp incelemesi süreci devam ediyor. Uzmanlar, DNA eşleşmesi ve diğer adli testlerin sonuçlanmasının ardından dosyada net bir sonuca varılacağını belirtiyor.