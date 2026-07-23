Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği yurt dışı kampı için Avusturya’ya gitti.

KAFİLE SALZBURG’A ULAŞTI

Trabzon Havalimanı’ndan sabah saatlerinde hareket eden bordo-mavili ekip, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Salzburg’a indi. Havalimanında taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke’ye çiçek verirken futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

KAMP SCHLADMİNG’DE YAPILACAK

Kafile, Salzburg’dan sonra kamp yapacağı Schladming kasabasına hareket etti. Trabzonspor burada 11 gün boyunca çalışmalarını sürdürecek.

İLK ANTRENMAN BU AKŞAM

Bordo-mavililer, kamp kapsamındaki ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK

Trabzonspor, kamp sürecinde 26 Temmuz’da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz’da Al-Sadd ve 2 Ağustos’ta Udinese ile hazırlık maçlarına çıkacak.

4 İSİM KADRODA YOK

Batista Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz kamp kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların transfer görüşmeleri için izinli olduğu açıklandı.

FATİH TEKKE’DEN TARAFTAR MESAJI

Teknik direktör Fatih Tekke, “Her yerde taraftarımız var. Trabzonspor camiası çok büyük. İnşallah kazasız belasız bir kamp dönemi geçiririz” ifadelerini kullandı.