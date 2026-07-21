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Yaz transfer döneminin şu ana kadarki bölümünde en aktif takımı olan Trabzonspor'da yeni bir rekor satış daha bekleniyor.

30 MİLYON EURO DAHA BEKLENİYOR

Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro karşılığında Zenit'e, Oulai'yi ise 26+4 milyon Euro'ya Fiorentina'ya satan Bordo Mavililer şimdi de Fulham da Nwaiwu için 30 milyon Euro'luk bonservis teklifi bekliyor.

FULHAM TRANSFER İÇİN BASTIRIYOR

Bir süredir Nijeryalı stoperi kadrosuna katmak için transfer girişimlerinde bulunan Fulham ile Trabzonspor arasında pazarlıkların devam ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Nwaiwu'nun Fulham ile anlaşmaya vardığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği gelen bilgiler arasında.

NWAIWU ANLAŞMA SAĞLANIRSA GİTMEYE HAZIR

Trabzonspor eğer istediği rakamı alabilirse bu transfere onay verecek aksi takdirde Fatih Tekke'nin planları arasında kilit rol oynayan Nwaiwu yeni sezonda da takımda kalacak.

TRABZONSPOR'DA KISA SÜREDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolfsberger'den transfer edilen Nwaiwu bordo mavili formayla 21 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.