İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor’un uzun yıllardır önemli gelir kaynakları arasında yer alan Kartal’daki arazisiyle ilgili hukuki süreç başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde yapılan imar düzenlemeleriyle bordo-mavili kulüp lehine gelir getirici hale getirilen parselin imar planları mahkemeye taşındı.

Daha önce yönetimsel sorunlar nedeniyle belirsizliğe sürüklenen arazinin tahsis süresi 2023 sonunda sona ermişti. 2024 başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle parsel yeniden Trabzonspor’un kullanımına verilmişti.

Süreç içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO ve Trabzonspor arasında iş birliği protokolü imzalanmış, imar planı değişiklikleri de onaylanmıştı.

Son olarak İBB, İstanbul Kartal’da bulunan 10164 ada 64 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.