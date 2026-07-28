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Geleceğe yönelik kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı. Bordo-mavili yönetim, Belçika'da Standard Liège altyapısından yetişen 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'nun transferini tamamladı.

1,87 metrelik boyu ve fiziksel özellikleriyle Paul Onuachu profilini andıran genç oyuncu, transfer komitesi ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın yürüttüğü temaslar sonucunda kadroya dâhil edildi.

BONSERVİS VE SATIŞ PAYI ANLAŞMASI SAĞLANDI

Bordo-mavililerin bu transfer için Belçika temsilcisine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Yapılan anlaşma gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'si de Standard Liège kulübüne verilecek.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDEYDİ

Fiziksel yapısı, hızı ve son vuruşlardaki etkisine ek olarak potansiyeliyle öne çıkan Rene Mitongo, Avrupa futbolunun gelecek vadeden hücum oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç santrforun Trabzonspor'da sergileyeceği performansın, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından da yakından izleneceği belirtiliyor.