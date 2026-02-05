Yeniçağ Gazetesi
Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz?

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz?

Edebiyat tutkunlarının oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 49 kitabı burada! Dostoyevski’den Zweig’e, Orwell’den Coelho’ya uzanan bu eşsiz eserlerden kaç tanesini okudunuz? Listeyi inceleyin, eksiklerinizi giderin.

Baran Yalçın
Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz?

Edebiyatseverlerin oylarıyla seçilen tüm zamanların en iyi 49 kitabı sizlerle! Dostoyevski, Zweig, Orwell, Coelho gibi ustaların unutulmaz eserlerinden kaçını okudunuz? Eksiklerinizi tamamlamak için bu çarpıcı listeye hemen göz atın ve başyapıtlarla tanışın.

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 2

Okur oyları ve 10 üzerinden verilen puanlar esas alınarak hazırlanan bu liste, edebiyat tarihinin en çarpıcı 49 başyapıtını bir araya getiriyor.

İşte o unutulmaz kitaplar:

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 3

1. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

2. Sefiller (2 Cilt Takım) – Victor Hugo

3. Şeker Portakalı – José Mauro de Vasconcelos

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 4

4. Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini

5. Bin Muhteşem Güneş – Khaled Hosseini

6. Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 5

7. Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

8. Serenad – Zülfü Livaneli

9. Martin Eden – Jack London

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 6

10. Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry

11. Hayvan Çiftliği – George Orwell

12. Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 7

13. Kardeşimin Hikayesi – Zülfü Livaneli

14. Beyaz Zambaklar Ülkesi – Grigory Petrov

15. 1984 - Hayvan Çiftliği – George Orwell

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 8

16. 1984 – George Orwell

17. Olasılıksız – Adam Fawer

18. Beyaz Diş – Jack London

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 9

19. İnsan Neyle Yaşar? – Lev Tolstoy

20. Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck

21. İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 10

22. Yeraltından Notlar – Fyodor Dostoyevski

23. Körlük – José Saramago

24. Sol Ayağım – Christy Brown

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 11

25. Satranç – Stefan Zweig

26. Simyacı – Paulo Coelho

27. Gurur ve Önyargı – Jane Austen

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 12

28. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee

29. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu – Stefan Zweig

30. Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 13

31. Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – Victor Hugo

32. Korku – Stefan Zweig

33. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 14

34. Veronika Ölmek İstiyor – Paulo Coelho

35. Beyaz Gemi – Cengiz Aytmatov

36. Yabancı – Albert Camus

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 15

37. Aşk – Elif Şafak

38. Genç Werther’in Acıları – Johann Wolfgang von Goethe

39. Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat – Stefan Zweig

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 16

40. Huzursuzluk – Zülfü Livaneli

41. Ermiş – Halil Cibran

42. Amok Koşucusu – Stefan Zweig

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 17

43. Dönüşüm – Franz Kafka

44. Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

45. Sineklerin Tanrısı – William Golding

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 18

46. Otomatik Portakal – Anthony Burgess

47. Olağanüstü Bir Gece – Stefan Zweig

Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz? - Resim: 19

48. Kırmızı Pazartesi – Gabriel García Márquez

49. Bir Çöküşün Öyküsü – Stefan Zweig

Bu sıralama, okurların 10 üzerinden verdiği puanlarla şekillenmiş ve edebiyatın zamansız başyapıtlarını gözler önüne seriyor.

