Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz?

Edebiyatseverlerin oylarıyla seçilen tüm zamanların en iyi 49 kitabı sizlerle! Dostoyevski, Zweig, Orwell, Coelho gibi ustaların unutulmaz eserlerinden kaçını okudunuz? Eksiklerinizi tamamlamak için bu çarpıcı listeye hemen göz atın ve başyapıtlarla tanışın.