Edebiyatseverlerin oylarıyla seçilen tüm zamanların en iyi 49 kitabı sizlerle! Dostoyevski, Zweig, Orwell, Coelho gibi ustaların unutulmaz eserlerinden kaçını okudunuz? Eksiklerinizi tamamlamak için bu çarpıcı listeye hemen göz atın ve başyapıtlarla tanışın.
Tüm zamanların en iyi 49 kitabı: Siz kaç tanesini okudunuz?
Baran Yalçın
Okur oyları ve 10 üzerinden verilen puanlar esas alınarak hazırlanan bu liste, edebiyat tarihinin en çarpıcı 49 başyapıtını bir araya getiriyor.
İşte o unutulmaz kitaplar:
1. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski
2. Sefiller (2 Cilt Takım) – Victor Hugo
3. Şeker Portakalı – José Mauro de Vasconcelos
4. Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini
5. Bin Muhteşem Güneş – Khaled Hosseini
6. Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
7. Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
8. Serenad – Zülfü Livaneli
9. Martin Eden – Jack London
10. Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry
11. Hayvan Çiftliği – George Orwell
12. Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde
13. Kardeşimin Hikayesi – Zülfü Livaneli
14. Beyaz Zambaklar Ülkesi – Grigory Petrov
15. 1984 - Hayvan Çiftliği – George Orwell
16. 1984 – George Orwell
17. Olasılıksız – Adam Fawer
18. Beyaz Diş – Jack London
19. İnsan Neyle Yaşar? – Lev Tolstoy
20. Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck
21. İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali
22. Yeraltından Notlar – Fyodor Dostoyevski
23. Körlük – José Saramago
24. Sol Ayağım – Christy Brown
25. Satranç – Stefan Zweig
26. Simyacı – Paulo Coelho
27. Gurur ve Önyargı – Jane Austen
28. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee
29. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu – Stefan Zweig
30. Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
31. Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – Victor Hugo
32. Korku – Stefan Zweig
33. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
34. Veronika Ölmek İstiyor – Paulo Coelho
35. Beyaz Gemi – Cengiz Aytmatov
36. Yabancı – Albert Camus
37. Aşk – Elif Şafak
38. Genç Werther’in Acıları – Johann Wolfgang von Goethe
39. Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat – Stefan Zweig
40. Huzursuzluk – Zülfü Livaneli
41. Ermiş – Halil Cibran
42. Amok Koşucusu – Stefan Zweig
43. Dönüşüm – Franz Kafka
44. Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
45. Sineklerin Tanrısı – William Golding
46. Otomatik Portakal – Anthony Burgess
47. Olağanüstü Bir Gece – Stefan Zweig
48. Kırmızı Pazartesi – Gabriel García Márquez
49. Bir Çöküşün Öyküsü – Stefan Zweig
Bu sıralama, okurların 10 üzerinden verdiği puanlarla şekillenmiş ve edebiyatın zamansız başyapıtlarını gözler önüne seriyor.