Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor’un gündemine her gün yeni isimler ekleniyor. İngiliz medya kuruluşu Sky Sports’un haberine göre Fırtına, İngiltere Championship pazarına yöneldi ve Sheffield United forması giyen sol bek Harrison Burrows için temaslarını sürdürüyor.

Haberde, Karadeniz ekibinin 1.80 boyundaki futbolcu için yaptığı 3,5 milyon sterlinlik ilk teklifin Sheffield tarafından reddedildiği belirtildi. Trabzonspor’un yaklaşık 5 milyon sterlin seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Mali sıkıntı yaşayan kırmızı-mavili kulübün, oyuncuyu satmaya sıcak baktığı vurgulandı.

BU SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ, 1 GOL ATTI

23 yaşındaki sol bek, bu sezon Championship’te 24 maçta bir gol ve iki asistlik katkı sağladı. Burrows, 2024 yılında Peterborough United’dan Sheffield United’a 3,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Çok yönlü bir sol bek/kanat bek olan genç futbolcu, hem savunmada hem hücumda etkili ve kariyerinin başından itibaren takıma gol ve asist katkısı yapabiliyor. Günümüz İngiliz futbolunun yükselen genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Burrows, özellikle sol kanattaki hücum gücüyle dikkat çekiyor. Sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev alabiliyor. Burrows’un güncel piyasa değeri 12 milyon euro.