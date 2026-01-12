Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atama ve yer değiştirme sisteminde yaptığı son düzenleme, eğitim camiasında tartışma yarattı. Yayımlanan yeni yönetmelik, öğretmenlerin tayin hakkını idarenin planlamasına bağlarken, rotasyon ve resen atamaların önünü açtı.

Birgün'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile öğretmenlerin yer değiştirme hakkı idarenin planlamasına bağlandı. Düzenleme, rotasyon ve resen atamaları olağanlaştırırken, öğretmenlerin talep ve tercihine dayalı tayin imkanını büyük ölçüde sınırlandırdı.

Yönetmelikle zorunlu çalışma süresi 3 yıl olarak belirlendi, aynı eğitim kurumunda görev süresi 12 yıl ile sınırlandı. Aile birliği, sağlık ve benzeri mazeretlere bağlı yer değiştirmelerin ise yalnızca yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde yapılabileceği düzenlendi.

'SÜRGÜN MEKANİZMASI KURUMSALLAŞIYOR'

Eğitim Sen Yükseköğretim Genel Sekreteri Evrim Gülez, düzenlemenin öğretmenlerin yaşamlarını planlama imkanını zayıflattığını belirterek, norm kadro fazlası ve zorunlu hizmet uygulamalarıyla “sürgün mekanizmasının kurumsallaştırıldığını” ifade etti. Gülez, düzenlemenin özellikle eleştirel ve örgütlü öğretmenler açısından bir baskı aracına dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.