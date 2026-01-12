CES 2026’ya damga vuran teknoloji: Katı hal bataryalı motosiklet resmen üretimde

Verge Motorcycles, katı hal bataryayı seri üretime taşıyarak yalnızca elektrikli motosiklet pazarında değil, tüm elektrikli araç endüstrisinde kritik bir eşiği fiilen aşmış oldu. Bu teknoloji artık bir “gelecek vaadi” değil; satışta, yollarda ve günlük kullanımda.