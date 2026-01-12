CES 2026’ya damga vuran teknoloji: Katı hal bataryalı motosiklet resmen üretimde

Elektrikli motosiklette tarihi adım
Yıllardır test aşamasında kalan katı hal batarya teknolojisi, ilk kez seri üretim bir motosikletle tüketiciye sunuldu. Verge TS Pro, bu alanda dünya çapında bir ilke imza atıyor.
Elektrikli motosiklette tarihi adım
Yıllardır test aşamasında kalan katı hal batarya teknolojisi, ilk kez seri üretim bir motosikletle tüketiciye sunuldu. Verge TS Pro, bu alanda dünya çapında bir ilke imza atıyor.
Katı hal batarya neyi değiştiriyor?
Sıvı veya jel elektrolit yerine tamamen katı yapı kullanan bu bataryalar; daha güvenli, daha verimli ve daha uzun ömürlü olmasıyla dikkat çekiyor.
Laboratuvardan üretim bandına
Birçok otomotiv devi teknolojiyi hâlâ prototip seviyesinde tutarken, Verge Motorcycles bu süreci tamamlayarak katı hal bataryayı doğrudan seri üretime taşıdı.
Donut Lab imzalı yeni nesil motor
Batarya sistemi, Donut Lab ile geliştirilen zincirsiz, kayışsız göbekten tahrikli Donut 2.0 motorla birlikte sunuluyor.
Spor otomobilleri aratmayan performans Verge TS Pro’nun 0’dan 100 km/s hıza çıkışı yalnızca 3,5 saniye. Bu değer, elektrikli motosikletler arasında üst segmenti işaret ediyor.
10 dakikalık şarjla 300 km’ye yakın menzil
Katı hal bataryanın en çarpıcı yanı şarj süresi. Sadece 10 dakikalık hızlı şarj, yaklaşık 300 kilometre ek menzil sağlayabiliyor.
Tek şarjda 600 km’ye yaklaşan kullanım
Standart batarya paketi yaklaşık 350 km menzil sunarken, opsiyonel uzun menzil paketiyle bu rakam 600 km sınırına yaklaşıyor.
Batarya ömrü motosiklet ömrü kadar
Şirket, katı hal bataryanın binlerce döngüyle sınırlı olmadığını ve motosikletin tüm kullanım ömrü boyunca çalışacak şekilde tasarlandığını vurguluyor.
Fiyat artışı yok, güvenlik üst seviyede
Yanma riski taşımayan batarya sistemi, farklı sıcaklıklarda stabil çalışıyor. Verge Motorcycles, bu teknolojinin satış fiyatına ek yük getirmediğini de özellikle belirtiyor
Verge Motorcycles, katı hal bataryayı seri üretime taşıyarak yalnızca elektrikli motosiklet pazarında değil, tüm elektrikli araç endüstrisinde kritik bir eşiği fiilen aşmış oldu. Bu teknoloji artık bir “gelecek vaadi” değil; satışta, yollarda ve günlük kullanımda.