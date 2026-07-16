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Trabzonspor, son dönemde gerçekleştirdiği ve planladığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, genç oyuncu yetiştirip yüksek bonservisle satma stratejisinin karşılığını almaya hazırlanıyor.

MEVCUT SATIŞLARDAN ÖNEMLİ GELİR

Şu ana kadar Felipe Augusto’nun Zenit’e 20 milyon euroya transferi başı çekerken; Zubkov’dan 4 milyon, Lovik’ten 2.5 milyon, Arif’ten 550 bin ve Serdar’dan 500 bin euro gelir elde edildi.

Kulüp ayrıca geçmiş transferlerden de bonus kazanç sağladı. Uğurcan Çakır transferinden 3 milyon euro, Abdülkadir Ömür transferinden ise 2.5 milyon euro ek gelir kasaya girdi.

DEV SATIŞLAR YOLDA

Christ Oulai için Fiorentina ile 30 milyon euro seviyesinde anlaşma sağlanırken, Chibuike Nwaiwu için Fulham’ın 30 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

REKOR KAPIDA

Bu iki transferin de gerçekleşmesi halinde Trabzonspor’un toplam geliri yaklaşık 93 milyon euroya ulaşacak. Bu rakam, Fenerbahçe’ye ait 64.35 milyon euroluk satış rekorunun aşılması anlamına geliyor.

Trabzonspor yönetimi, bu modelle hem sportif başarıyı sürdürmeyi hem de ekonomik olarak kulübü güçlendirmeyi hedefliyor.