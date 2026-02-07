Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor Samsunspor’a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Karadeniz derbisi nefes kesti.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ

İlk yarıda oyunun hakimiyetini eline alan Trabzonspor üst üste geliştirdiği atakların ardından 23. dakikada Muçi’nin asistini kafa vuruşuyle gole çeviren Onuachu ile öne geçti.

Baskılı oyununu sürdüren Trabzonspor 38’de Onuachu ile farkı ikiye çıkarsa da pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Trabzonspor ikinci yarıya da hızlı başladı ve 55’te Onuachu ile bir kez daha golü buldu. Ancak VAR’dan gelen tavsiye üzerine monitöre giden Alper Akarsu golden önce Nwaiwu’nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle Onuachu’nun ikinci kez golünü iptal etti.

İPTAL EDİLEN GOLLERDEN SONRA ONUACHU YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Bu pozisyonun hemen ardından Samsunspor serbest vuruşuyla hareketlenen oyunda Trabzonspor kalesinde yaşanan karambolü golle sonuçlandıran Cherif Ndiaye de ofsayta takıldı.

İkinci yarıda daha fazla topa sahip olarak Trabzonspor yarı sahasında beraberlik golü için baskı kuran Samsunspor yeterli pozisyon üretemedi.

Samsunspor’un savunmada aldığı riskleri değerlendiren Bordo Mavililer hızlı hücumlarla tehdit yaratırken sahneye oyuna sonradan giren Umut Nayir’in asistinde bir kez daha günün yıldızı Onuachu çıktı ve 81’de attığı golle farkı ikiye taşıdı.

KARADENİZ DERBİSİNDE MUCI SKORU TAYİN ETTİ

Maçta son dakikada Samsunspor defansında Soner’in eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Muçi skoru tayin etti.

Trabzonspor zorlu Karadeniz derbisinde 3-0’lık galibiyetle sahadan ayrılarak puanını 45’e yükseltti.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tómasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Mustafa, Muçi, Felipe, Onuachu

SAMSUNSPOR 0-3 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Samsunspor-Trabzonspor maçı başladı.

SAMSUNSPOR TEHLİKELİ GELDİ

6' Holse'nin pasında ceza sahası dışından Ntcham gelişine sert vurdu. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

MUSTAFA ÖNEMLİ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

12' Batagov'un ince pasında savunma arkasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç topla buluştu. Mustafa dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalsa da topu ayağından açınca pozisyonunu kaybetti.

OULAI UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

15' Orta sahada pas arası yaparak topu kapan Oulai uzaklardan sert bir şutla şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı.

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI

17' Onuachu'nun ceza sahası içinde pasında Felipe Augusto gelişine vurdu. Okan Koçuk'tan seken top Mustafa Eskihellaç'ın önüne düştü. İkinci pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda Okan Koçuk bir kez daha topu çeldi ve devamında Samsunspor savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR ONUACHU'NUN KAFA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

23' Muçi'nin arka direğe yaptığı ortaya Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşunda Satka'ya da çarpan top ağlarla buluştu. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

SAMSUNSPOR ASSOUMOU İLE TEHDİT YARATTI

29' Samsunspor'un tehlikeli atağında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun şutunda Trabzonspor defansından seken top direğin yanından kornere çıktı.

VAN DRONGELEN KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

31' Mustafa Eskihellaç bir birde Zeki Yavru'yu çalımlayarak son çizgide topu kale önüne çevirdi. Ernest Muçi'den önce Van Drongelen kritik bir müdahaleyle gol pozisyonunu önledi.

ONUACHU OFSAYTA YAKALANDI

38' Trabzonspor Muçi ile Onuachu iş birliğinden ikinci golü buldu. Ancak yardımcı hakem Onuachu'nun ofsaytta olduğunu tespit etti ve pozisyon gol değeri kazanmadı.

TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

41' Sağ kanatta topla buluşan Muçi ceza sahası içerisine koşu yapan Mustafa'yı gördü. Mustafa topu kontrol edip şutunu çekti. Okan Koçuk gole izin vermedi.

İLK YARI SONUCU SAMSUNSPOR 0-1 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

55' Trabzonspor hızlı atakta Onuachu'nun kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine monitör başına giden Alper Akarsu gol pozisyonu öncesinde Nwaiwu'nun faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

SAMSUNSPOR'DA NDIAYE OFSAYTA YAKALANDI

58' Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Ndiaye Onana'yı mağlup etti. Ancak yardımcının bayrağı havaya kalktı ve pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

TRABZONSPOR MUÇİ İLE TEHLİKELİ GELDİ

77' Trabzonspor'un hızlı atağında Ernest Muçi topu ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Rakibinden sıyrılarak şutu çeken Muçi isabeti buladı. Top direğin yanından auta çıktı.

MUÇİ BİR KEZ DAHA ŞANSINI DENEDİ

79' Muçi bir kez da orta sahada kazandığı topla birlikte tek başına sürüklediği atağı uzaktan bir şutla bitirmek istedi. Ancak yine çerçeveyi tutturamadı.

ONUACHU FARKI İKİYE ÇIKARDI

81' Oyuna sonradan giren Umut Nayır'ın ceza sahası içinde kale önüne çevirdiği topu Onuachu tamamladı. Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.

MUÇİ PENALTIDAN 3. GOLÜ ATTI

90' Samsunspor ceza sahasında Soner'in elle oynadığını tespit eden Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ernest Muçi kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 3-0'a getirdi.