Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi: 4 büyüklerin transferleri

Süper Lig'de heyecanlı bir transfer dönemi yaşadık. İşte 4 büyüklerin attığı imzalar.
Türkiye'de Süper Lig ve diğer profesyonel futbol liglerinde yaz transfer dönemi sona erdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Devis Vasquez, Asllani, Olaitan ve Yasin Özcan'ı transfer etti.
Fenerbahçe Sidiki Cherif, Kante, Musaba, Guendouzi,ve Mert Günok'u kadrosuna kattı.
Galatasaray devre arasında Sacha Boey, Can Armando Güner, Yaser Asprilla, Noa Lang ve Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Umut Nayir, Lovik ve Chibuike Nwaiwu'ya imza attırdı.
