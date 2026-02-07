Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi: 4 büyüklerin transferleri

Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi: 4 büyüklerin transferleri

Türkiye'de Süper Lig ve diğer profesyonel futbol liglerinde yaz transfer dönemi sona erdi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Süper Lig'de heyecanlı bir transfer dönemi yaşadık. İşte 4 büyüklerin attığı imzalar.

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Devis Vasquez, Asllani, Olaitan ve Yasin Özcan'ı transfer etti.

Fenerbahçe Sidiki Cherif, Kante, Musaba, Guendouzi,ve Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Galatasaray devre arasında Sacha Boey, Can Armando Güner, Yaser Asprilla, Noa Lang ve Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Umut Nayir, Lovik ve Chibuike Nwaiwu'ya imza attırdı.

Kaynak: Spor Servisi
