Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu

Bugün Kante’ye baktığımda onu sadece eski bir takım arkadaşı olarak değil, bir sportif direktör gözüyle de değerlendiriyorum. Kante bir transfer değil, bir yapı taşıdır. Fenerbahçe’nin yaptığı hamle, sadece büyük bir isim almak değil; orta sahaya akıl, denge ve kültür koymaktır. Kante, oynadığı her takımda oyunu değiştirir ama bunu bağırarak değil, hissettirerek yapar. Fenerbahçe’nin özellikle büyük maçlarda, Avrupa maçlarında ve zor deplasmanlarda ondan alacağı katkı tam da budur."