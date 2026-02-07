Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu

Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu

Fenerbahçe yaptığı N-Golo Kante transferiyle dünya basının da ilgisini çekti. Bir yorum da eski Beşiktaşlı Gökhan İnler'den geldi. İki isim bir dönem Leicester City'de takım arkadaşıydı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 1

Fenerbahçe, devre arasında Kante transferini yaparak dünya basınına bomba gibi düştü.

1 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 2

Kante için bir yorum da eski takım (Leicester City) arkadaşı Gökhan İnler'den geldi. İşte o sözler..

2 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 3

"2015-2016 sezonu, futbol tarihinin en sıra dışı hikâyelerinden biriydi. Leicester City’de bizler sahaya her çıktığımızda, aslında herkesin imkansız dediği bir hayalin peşindeydik. O hayalin merkezinde ise çok fazla konuşmayan ama sahada her şeyi yapan bir oyuncu vardı: N’Golo Kante..."

3 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 4

"Onunla aynı orta sahada oynadığınızda şunu hissedersiniz: Sahada bir kişi fazla gibisiniz. Koştuğunuz alanlar küçülür, sorumluluğunuz azalır, risk almaktan korkmazsınız. Çünkü bilirsiniz ki, arkanızda oyunu süpüren, hatayı telafi eden ve topu yeniden size getiren biri vardır. Kante’nin en büyük özelliği top kazanması değil; topu kazandıktan sonra oyunu sakinleştirmesidir."

4 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 5


"Leicester’da Kante’nin varlığı bize şunu sağladı: Savunmadan hücuma geçerken panik yapmıyorduk. Çünkü topu kazanan Kante, onu boşa atmazdı. Hep doğru yere, doğru zamanda, doğru şiddette oynardı.”

5 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 6

Bugün Kante’ye baktığımda onu sadece eski bir takım arkadaşı olarak değil, bir sportif direktör gözüyle de değerlendiriyorum. Kante bir transfer değil, bir yapı taşıdır. Fenerbahçe’nin yaptığı hamle, sadece büyük bir isim almak değil; orta sahaya akıl, denge ve kültür koymaktır. Kante, oynadığı her takımda oyunu değiştirir ama bunu bağırarak değil, hissettirerek yapar. Fenerbahçe’nin özellikle büyük maçlarda, Avrupa maçlarında ve zor deplasmanlarda ondan alacağı katkı tam da budur."

6 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 7

“Leicester’da şampiyon olduğumuz sezonu düşünün... Bizden daha pahalı, daha yıldızlı, daha geniş kadrolar vardı. Ama biz daha dengeliydik. Ve bu dengenin merkezinde Kante vardı. O, yıldızları parlatan oyuncudur.”

7 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 8

“Genç oyuncular için Kante ile aynı sahayı paylaşmak büyük bir şanstır. Çünkü o, liderliği konuşarak değil, örnek olarak yapar. Antrenmanda nasılsa, maçta da aynıdır. Kazandığında değişmez, kaybettiğinde mazeret üretmez. Kante’yi alkışlamak istiyorsanız, maçı dikkatle izleyin. Çünkü onun futbolu bağırmaz, fısıldar."

8 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 9

"Fenerbahçe çok özel bir oyuncu aldı ama daha da önemlisi çok özel bir karakter kazandı.”

9 10
Eski Beşiktaşlı Gökhan İnler, N-Golo Kante transferi hakkında konuştu - Resim: 10
10 10
