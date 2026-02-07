Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da Ernest Muçi Onuachu'ya yaptığı asistle, Beşiktaş dönemindeki gol katkısını bordo mavili formayla çok daha kısa bir süreçte geçti.

TRABZONSPOR'DA 22 MAÇTA BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Trabzonspor'da toplamda çıktığı 22 maçta 11 gol atan Muçi Samsunspor deplasmanında asist sayısını 5'e çıkardı.

Beşiktaş'ta performansıyla tartışılan Arnavut yıldız, siyah beyazlı kulüpte 61 maçta 11 gol, 4 asistle oynamıştı.