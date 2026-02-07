Altında yükseliş beklentisi: Türkiye'nin altın üssü haline gelmesi stratejik hedef

“TÜRKİYE’NİN ALTIN ÜSSÜ HALİNE GELMESİ STRATEJİK HEDEF”

Türkiye’nin sadece madencilikte değil, işleme ve ticaret alanında da güçlü bir altyapıya sahip olduğu vurgulanırken, güçlü rafineri ve kuyumculuk sektörü sayesinde Türkiye'nin, çevre ülkelerin altınını rafine eden ve ticaretini yöneten bölgesel bir "Altın Üssü" haline gelmesi stratejik bir hedef olarak korunuyor.