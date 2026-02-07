Ekonomik kriz ve enflasyonun yanı sıra dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, altının önemini arttırdı. Görünürde altında dalgalanmalar meydana gelse de uzman isimler bu olayın krizden ziyade bir fırsat" olarak değerlendiriyor.
Altında yükseliş beklentisi: Türkiye'nin altın üssü haline gelmesi stratejik hedef
Dünyada altının stratejik önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli üretim potansiyelinin artması beklenirken, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, tüm ülkeler arasında arz ve talep arasındaki makasın açıldığını belirtti.
Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, altında birden gelişen yükselişin ardından kısa vadeli geri çekilmelerin normal olduğunu fakat uzun vadede ana yönün yukarı olduğunu belirterek, Türkiye'nin üretim stratejisini yerli kaynaklara kaydırması gerektiğinin altını çizdi.
ÜRETİM VE TÜKETİM ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR
Yücel, yaptığı uyarıyı verilerle açıkladı:
Küresel Üretim: Yıllık yaklaşık 3 bin 500 ton seviyesinde seyrediyor.
Küresel Talep: Geçen yıl ilk kez 5 bin ton sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı.
Merkez Bankaları: Jeopolitik riskler ve küresel sistem tartışmaları nedeniyle merkez bankalarının altın alımları yapısal bir eğilime dönüştü.
TÜRKİYE'NİN ALTIN HEDEFİ
Türkiye'nin mevcut senelik altın üretiminin yaklaşık 28 ton civarında olduğunu belirten Yücel, ülkenin potansiyelinin bu rakamın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin test edilmiş altın kaynağının 6 bin 500 ton civarında olduğu, bu rakamın keşiflerle 10 bin tona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Stratejik Hedef: 5 yıl içinde sürdürülebilir şekilde yıllık 100 ton üretim seviyesine çıkmak.
Gerekli Yatırım: İzin süreçlerinin hızlanması ve finansmana erişimle birlikte 5-10 milyar dolarlık ilave yatırım.
Ekonomik Katkı: Yerli üretimin artmasıyla ithalata olan bağımlılığın azalması ve cari açık üzerindeki baskının hafifletilmesi.
“TÜRKİYE’NİN ALTIN ÜSSÜ HALİNE GELMESİ STRATEJİK HEDEF”
Türkiye’nin sadece madencilikte değil, işleme ve ticaret alanında da güçlü bir altyapıya sahip olduğu vurgulanırken, güçlü rafineri ve kuyumculuk sektörü sayesinde Türkiye'nin, çevre ülkelerin altınını rafine eden ve ticaretini yöneten bölgesel bir "Altın Üssü" haline gelmesi stratejik bir hedef olarak korunuyor.