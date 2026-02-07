Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede

DIŞ POLİTİKADA ABD SON SIRADA

Bunu yüzde 21 ile Avrupa Birliği ve yüzde 20 ile İslam Dünyası takip etti. Rusya ve Çin eksenini önceliklendirenlerin oranı yüzde 12 seviyesinde olurken, ABD yüzde 10 ile beşinci sıradaki yerini korumaktadır. "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise yüzde 7’ye gerilemiş olması, katılımcıların dış politika tercihlerinde, Mart 2025 dönemindeki yüzde 14’lük kararsızlık oranına kıyasla çok daha net bir pozisyon aldığını göstermekte.