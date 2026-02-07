Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede

PanoramaTR, gerçekleştirdiği anket çalışmasında Türkiye toplumunun dış politika yönelimini inceledi. Araştırmada en dikkat çeken bölümlerden biri Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler ve dış politika yönetimine dair kaygılar oldu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 1

PanoramaTR, 12-19 Ocak tarihileri arasında 2 bin 109 kişiyle dikkat çeken bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan verilerde politika yönetimi, Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler, savaşa girme ihtimali ve güvenlik tedbirleri gibi birçok konu ele alındı.

Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 2

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKA YÖNETİMİ

Araştırmanın detaylar raporunda, ankete katılan kişilerin yüzde 26’sının Türkiye’nin dış politikada Türk Dünyası ile yakın ilişki kurması gerektiğini belirtirken, bunu ikinci sırada ise yüzde 21 ile Avrupa Birliği takip etmekte.

Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 3

DIŞ POLİTİKADA ABD SON SIRADA

Bunu yüzde 21 ile Avrupa Birliği ve yüzde 20 ile İslam Dünyası takip etti. Rusya ve Çin eksenini önceliklendirenlerin oranı yüzde 12 seviyesinde olurken, ABD yüzde 10 ile beşinci sıradaki yerini korumaktadır. "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise yüzde 7’ye gerilemiş olması, katılımcıların dış politika tercihlerinde, Mart 2025 dönemindeki yüzde 14’lük kararsızlık oranına kıyasla çok daha net bir pozisyon aldığını göstermekte.

Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 4

İKTİDAR GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ YÖNETEBİLİYOR MU?

Araştırmada öne çıkan başka bölüm ise iktidarın güvelik tehditlerini yönetip yönetemediğine ilişkin sorular oldu. Ankete katılan vatandaşlar, iktidarın güvenlik tehditlerini yönetme tarzını yüzde 52’si “başarılı” buldu.

Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 5
Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 6
Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede - Resim: 7
