PanoramaTR, 12-19 Ocak tarihileri arasında 2 bin 109 kişiyle dikkat çeken bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan verilerde politika yönetimi, Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler, savaşa girme ihtimali ve güvenlik tedbirleri gibi birçok konu ele alındı.
Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler belli oldu: İsrail zirvede
PanoramaTR, gerçekleştirdiği anket çalışmasında Türkiye toplumunun dış politika yönelimini inceledi. Araştırmada en dikkat çeken bölümlerden biri Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler ve dış politika yönetimine dair kaygılar oldu.Derleyen: Baran Yalçın
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKA YÖNETİMİ
Araştırmanın detaylar raporunda, ankete katılan kişilerin yüzde 26’sının Türkiye’nin dış politikada Türk Dünyası ile yakın ilişki kurması gerektiğini belirtirken, bunu ikinci sırada ise yüzde 21 ile Avrupa Birliği takip etmekte.
DIŞ POLİTİKADA ABD SON SIRADA
Bunu yüzde 21 ile Avrupa Birliği ve yüzde 20 ile İslam Dünyası takip etti. Rusya ve Çin eksenini önceliklendirenlerin oranı yüzde 12 seviyesinde olurken, ABD yüzde 10 ile beşinci sıradaki yerini korumaktadır. "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise yüzde 7’ye gerilemiş olması, katılımcıların dış politika tercihlerinde, Mart 2025 dönemindeki yüzde 14’lük kararsızlık oranına kıyasla çok daha net bir pozisyon aldığını göstermekte.
İKTİDAR GÜVENLİK TEHDİTLERİNİ YÖNETEBİLİYOR MU?
Araştırmada öne çıkan başka bölüm ise iktidarın güvelik tehditlerini yönetip yönetemediğine ilişkin sorular oldu. Ankete katılan vatandaşlar, iktidarın güvenlik tehditlerini yönetme tarzını yüzde 52’si “başarılı” buldu.