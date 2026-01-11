Trabzonspor, yıllar sonra geri döndüğü Basketbol Süper Ligi'nde yakaladığı etkileyici form grafiğini Mersin deplasmanında da sürdürdü.

Mersin Spor'u baştan sona çekişmeli geçen mücadeleden 82-79 yenen Trabzonspor üst üste 6. maçını kazandı.

Bu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ezeli rakiplerini de deviren Bordo Mavililer ligde toplamda 10 galibiyete ulaştı.

Selçuk Ernak yönetiminde parmak ısırtan bir performans sergileyen Trabzonspor önümüzdeki hafta ONVO Büyükçekmece ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.