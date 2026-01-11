Trabzonspor, yıllar sonra geri döndüğü Basketbol Süper Ligi'nde yakaladığı etkileyici form grafiğini Mersin deplasmanında da sürdürdü.

Mersin Spor'u baştan sona çekişmeli geçen mücadeleden 82-79 yenen Trabzonspor üst üste 6. maçını kazandı.

Bu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ezeli rakiplerini de deviren Bordo Mavililer ligde toplamda 10 galibiyete ulaştı.

Trabzonspor inanılmaz serisine Mersin'de devam etti - Resim : 1

Selçuk Ernak yönetiminde parmak ısırtan bir performans sergileyen Trabzonspor önümüzdeki hafta ONVO Büyükçekmece ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.