Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında yarın Papara Park’ta Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede düdük Atilla Karaoğlan’da olacak.

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, topladığı 69 puanla ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile beş gün aranın ardından bu kez lig mücadelesinde yeniden karşılaşacak.

Karadeniz temsilcisinde karşılaşma öncesi Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ 74. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 71 gol yedi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.

Son yenilgi 14 sezon önce

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahasındaki son yenilgisini 14 sezon önce aldı.

En son 2011-12 sezonunda sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra evinde karşı karşıya geliyor.

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu.