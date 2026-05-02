Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek.

HOLLYWOOD BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMAYAN PAYLAŞIMLAR

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takım da Hollywood'un bilim kurgu filmlerini aratmayan yapay zeka destekli video paylaşımıyla dostluk mesajı verdi.

GÖZTEPE'NİN PAYLAŞIMINA TRABZONSPOR DA AYNI ŞEKİLDE YANIT VERDİ

Göztepe'nin yaptığı paylaşımı, Trabzonspor da aynı evrende geçen benzer hikayeyi farklı bakış açısıyla destekleyerek iki kulüp arasındaki dostluk bağını ortaya koydu.

'ANADOLU'NUN İKİ ASİL GÜCÜ'

Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Farklı kıyılarda doğan, aynı oyunda karşı karşıya gelen Anadolu’nun iki asil gücü." ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Geçtiğimiz dönemlerde de dostluk mesajı veren iki kulübün de yaptığı maç anonsu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.

GÖZTEPE'NİN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI