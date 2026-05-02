Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kemer Mahallesi’nde kasksız iki kişinin bulunduğu motosikleti fark eden ekipler, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü M.M. (16), uyarılara uymayarak kaçışını sürdürdü.

Mimar Sinan Mahallesi istikametine doğru devam eden kovalamaca sırasında motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası yaşanan anlar dikkat çekti. Genç sürücünün polise sarılarak ağladığı görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği tespit edildi. M.M.’ye; ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, kırmızı ışık ihlali, ‘dur’ ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 400 bin TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemler sürüyor.