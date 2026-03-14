Anasayfa Spor Milli futbolcu Emirhan İlkhan, İtalya'yı salladı: Torino, Parma'yı yendi

İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Torino, Parma'yı 4-1 yenmeyi başardı. 21 yaşındaki milli futbolcu Emirhan İlkhan ise performansıyla geceye damga vurdu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İtalya Serie A’nın 29. haftasında Torino ile Parma karşı karşıya geldi.

Olimpico’da oynanan mücadelede Torino, sahasında Parma’yı 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Giovanni Simeone, 54. dakikada Emirhan İlkhan, 56. dakikada Mandela Keita’nın kendi kalesine attığı gol ve 90+1’de Duvan Zapata kaydetti.

Parma’nın tek golü ise 20. dakikada Mateo Pellegrino’dan geldi.

Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 76 dakika sahada kalan genç oyuncu, iyi performansını attığı golle taçlandırdı.

21 yaşındaki milli futbolcu, sergilediği performansın ardından İtalya’da övgü topladı.

Torino bu galibiyetle puanını 33 yaptı ve 13. sırada yer aldı, 34 puanda kalan Parma ise 12. basamakta bulunuyor.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Torino, ligde bir sonraki hafta Milan ile deplasmanda karşılaşacak. Parma ise Cremonese'yi evidne ağırlayacak.

SEZON RAKAMLARI

Emirhan İlkhan, bu sezon Torino formasıyla 16 maça çıktı ve takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Spor Servisi
