Kaynak: Spor Servisi

Thomas Reis yönetimindeki Fırtına, son üç maçında 11 gol atarak 9 puan topladı. Kocaelispor’un ardından Hoffenheim engelini de aşan Kara Kartal ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onana ,Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Folcarelli, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Dju.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara,Salih, Miretti, İlhan, Olaitan, Trossard, Vlahovic.

BEŞİKTAŞ'TA 2 OYUNCU YOK

Beşiktaş, zorlu Trabzonspor sınavına kadro açısından önemli eksiklerle hazırlanıyor. Hoffenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Orkun Kökçü’nün yanı sıra tedavisi henüz tamamlanmayan Milot Rashica’nın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

ONUACHU DERBİ KADROSUNDA YER ALMAYACAK

KuPS mücadelesinde henüz üçüncü dakikada fileleri havalandıran ancak ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelen Paul Onuachu’dan kötü haber geldi. Kasık bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle yapılan kontrollerde, 2,01 metre boyundaki Nijeryalı santrforun sakatlanan bölgesinde kanama belirlendi. Onuachu, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Golcü oyuncunun hafta içindeki Hearts maçında da sahaya çıkması beklenmiyor. Son antrenmanda ağrı yaşayan Batagov ve sakatlığı bulunan Malinovskyi de kadroda yer almayacak. Melih Kabasakal ise kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede görev yapamayacak.