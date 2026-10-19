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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye genelinde düzenlenen 1. Olağan Kongreler ve ön seçimlerle parti yönetiminin doğrudan üyelerin oylarıyla belirlendiğini açıkladı. Emir, kurucu il başkanlarına teşekkür ederken göreve seçilen yeni il başkanlarını da tebrik etti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin kongre ve ön seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YENİ PARTİ İLE ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI!"

"YENİ Parti Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştiriyor, kapalı kapılar ardında alınan kararların yerine gerçek parti içi demokrasiyi koyuyoruz. Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongrelerimiz ve Ön Seçimlerimizle; parti yönetimini doğrudan üyelerimizin hür iradesiyle belirledik. Sandığa giderek bu büyük demokrasi şölenimizi taçlandıran her bir üyemize yürekten teşekkür ediyorum.

Partimizin kuruluşundan bugüne kadar bayrağımızı fedakârca taşıyan, emek ve alın teriyle teşkilatlarımızı ayağa kaldıran tüm kurucu il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyor; üyelerimizin oylarıyla güven tazeleyen ve göreve seçilen tüm yeni il başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Üyesine güvenen, gücünü tabandan ve milletten alan YENİ Parti ile şimdi iktidar zamanı!"