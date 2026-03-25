Trabzonspor’un kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak kulübü Sassuolo'yu ikna edemediği Armand Lauriente için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ligue 1 ekibi Marsilya’nın da Fransız kanat oyuncusu için girişimlere başlamayı planladığı öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

2022 yılından bu yana Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olması, transfer sürecini daha da kritik hale getiriyor. Bu durum, oyuncunun yaz transfer döneminde daha ulaşılabilir bir hedef olmasını sağlıyor.

TRABZONSPOR KARARLI

Gelecek sezon kadro planlamasında hücum hattına nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Lauriente transferi için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, piyasa değeri 18 milyon Euro civarında olan yıldız oyuncunun bonservisi için çift haneli rakamlara çıkmayı göze aldığı belirtiliyor.

MAAŞ KOZU DEVREDE

Trabzonspor’un bu transferde en güçlü kozunun ise maaş teklifi olması bekleniyor. Yönetim, Lauriente’yi takımın en çok kazanan oyuncularından biri haline getirerek transferde avantaj sağlamayı hedefliyor. Marsilya ile yaşanacak rekabette belirleyici faktörün bu teklif olacağı ifade ediliyor.

SEZON BİTMEDEN HAMLE

Bordo-mavililer, transfer sürecini sezon sonuna bırakmadan ilerletmek istiyor. Yönetimin, Lauriente için erken aksiyon alarak rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı ve bu kez transferi sonuçlandırma konusunda oldukça iddialı bir tutum sergilediği vurgulanıyor.