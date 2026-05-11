İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan tarafından yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri denetim ekiplerinin kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Denetimlerin karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, toptancı hali ve perakende satış noktalarının yanı sıra deniz üzerinde de gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaplan, yapılan kontrollerde Su Ürünleri Tebliği kapsamında belirlenen kurallara uyumun titizlikle incelendiğini kaydetti.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasının temel hedef olduğunu vurgulayan Kaplan, denetim çalışmalarına büyük önem verildiğini ve bu faaliyetlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Özellikle 15 Nisan'da başlayan ve 15 Haziran'a kadar devam edecek olan kalkan balığı av yasağı kapsamında yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"İl Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekiplerince müdürlüğümüze ait su ürünleri kontrol gemisiyle gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen takribi 3 bin metre kalkan ağına el konulmuştur. Ağlarda canlı olarak yakalanan anaç özelliği taşıyan kalkan balıklarının ise Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Söz konusu balıkların türün devamlılığının sağlanması ve balıklandırma çalışmalarında değerlendirilmesi açısından önemlidir."