Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen yıl toplam 4 bin 992 olaya müdahalede bulundu. İtfaiye hizmetlerinin daha da güçlenmesi amacıyla yatırımların aralıksız sürdürüleceğini söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özverili ve fedakar çalışmaları dolayısıyla tüm itfaiye personeline teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı boyunca vatandaşların can ve mal güvenliği için yoğun mesai harcadı. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan İtfaiye ekipleri, son bir yılda şehir genelinde 2 bin 397 yangın, 283 trafik kazası, bin 738 can kurtarma olayı, 425 diğer itfaiye olayı, 35 güvenlik olayı, 114 sel ve su baskını vakası olmak üzere toplam 4 bin 992 olaya anında müdahalede bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “İtfaiye teşkilatımız, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Trafik kazalarından can kurtarma operasyonlarına, sel ve su baskınlarından diğer acil müdahalelere kadar toplam 4 bin 992 olaya anında müdahale eden ekiplerimiz, şehrimizin güvenliği adına çok önemli bir görev üstlenmiştir” dedi.

ŞEHRİN HER NOKTASINDA

Başkan Genç, itfaiye hizmetlerini daha da güçlendirmek adına yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerimizde yapımını tamamladığımız yeni itfaiye binalarımızı yakın zamanda faaliyete alacağız. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulan diğer ilçelerimizde ve şehir merkezinde stratejik noktalara yeni itfaiye merkezleri kazandırarak, müdahale süresini daha da kısaltmayı hedefliyoruz. Modern ekipmanlarımız, güçlü araç filomuz ve eğitimli personelimizle Trabzon’un her noktasında hızlı, etkin ve güçlü bir itfaiye hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Bu fedakar çalışmalarda emeği geçen tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.