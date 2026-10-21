Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Toyota, yeni Corolla'yı Çin'deki ortaklığı FAW Toyota tesislerinde banttan indirmeyi hedefliyor. Şirketin "Multipathway" adı verilen esnek araç mimarisi üzerinde inşa edilecek yeni model; tam elektrikli, hibrit ve geleneksel benzinli motor seçeneklerinin tamamına uyum sağlayacak. Bu esnek altyapının ilerleyen süreçte Lexus modellerine de uyarlanması ve markanın küresel pazarlardaki değişken taleplere hızlı yanıt vermesi amaçlanıyor.

ÇİN PAZARINDAKİ REKABET BASKISI STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

Toyota'nın geliştirme ve üretim süreçlerinde Çin'e daha fazla ağırlık vermesinin arkasında, bölgede hızla yükselen yerli elektrikli araç üreticilerinin yarattığı rekabet baskısı yer alıyor. Bölgedeki pazar payını korumak ve yerel tüketici beklentilerine uygun elektrikli modeller geliştirmek isteyen şirket, üretim ve teknoloji yatırımlarını bu pazara yoğunlaştırıyor. Bu stratejik karara eşlik eden kurumsal yapılanma kapsamında, FAW Toyota ortaklığındaki hisse yapısında da yeniden düzenlemeye gidiliyor.