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Kaynak: Haber Merkezi

Japon otomobil üreticisi Toyota, yakıt sisteminde ortaya çıkabilecek bir sorun nedeniyle ABD pazarındaki 105 bin 794 aracı geri çağırma kapsamına aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı belgelerde, uygulamanın olası yangın tehlikesine karşı başlatıldığı bildirildi.

Geri çağırma programına, 2024 ile 2027 model yılları arasındaki belirli Land Cruiser Hybrid araçları dahil edildi. Kurumun yayımladığı kayıtlara göre yakıt deposunun yakınında bulunan boru bağlantısının yerinden çıkması mümkün. Böyle bir durumda dışarı sızabilecek yakıt, yangın tehlikesine yol açabiliyor.

SERVİS MÜDAHALESİ İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

Toyota’nın yetkili servislerinde araçların söz konusu bağlantıları incelenecek. Kontrollerde gerekli görülmesi durumunda reçine bazlı yakıt borusu değiştirilecek ve bağlantı noktasına destekleyici bir kelepçe eklenecek.

Geri çağırma doğrultusunda gerçekleştirilecek bütün işlemler ücretsiz olacak. Uygulamadan etkilenen araçların sahiplerine 29 Kasım tarihinde bilgilendirme gönderilecek.