Japon otomobil üreticisi Toyota, yakıt sisteminde ortaya çıkabilecek bir sorun nedeniyle ABD pazarındaki 105 bin 794 aracı geri çağırma kapsamına aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı belgelerde, uygulamanın olası yangın tehlikesine karşı başlatıldığı bildirildi.

Toyota ABD'de 105 bin Land Cruiser'ı yangın riski nedeniyle geri çağırdı - Resim : 1

Geri çağırma programına, 2024 ile 2027 model yılları arasındaki belirli Land Cruiser Hybrid araçları dahil edildi. Kurumun yayımladığı kayıtlara göre yakıt deposunun yakınında bulunan boru bağlantısının yerinden çıkması mümkün. Böyle bir durumda dışarı sızabilecek yakıt, yangın tehlikesine yol açabiliyor.

Toyota ABD'de 105 bin Land Cruiser'ı yangın riski nedeniyle geri çağırdı - Resim : 2

SERVİS MÜDAHALESİ İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

Toyota’nın yetkili servislerinde araçların söz konusu bağlantıları incelenecek. Kontrollerde gerekli görülmesi durumunda reçine bazlı yakıt borusu değiştirilecek ve bağlantı noktasına destekleyici bir kelepçe eklenecek.

Toyota ABD'de 105 bin Land Cruiser'ı yangın riski nedeniyle geri çağırdı - Resim : 3

Geri çağırma doğrultusunda gerçekleştirilecek bütün işlemler ücretsiz olacak. Uygulamadan etkilenen araçların sahiplerine 29 Kasım tarihinde bilgilendirme gönderilecek.