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Kaynak: Haber Merkezi

Everton, transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Liverpool ekibi, Jack Grealish’i Manchester City’den yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı. Yapılan anlaşmaya göre 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar Everton forması giyecek.

İLK TERCİHİ EVERTON OLDU

Grealish için farklı kulüplerden teklifler ve görüşme talepleri geldiği belirtildi. Sunderland’in de transfer döneminin önceki bölümünde kiralama teklifinde bulunduğu, ancak Manchester City’nin şartlarını kabul eden tek takımın Everton olduğu aktarıldı.

Deneyimli futbolcunun da önceliğinin Everton’da kalmak olduğu ifade edildi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ SEZONUNU EVERTON’DA GEÇİRECEK

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Jack Grealish, böylece üst üste ikinci sezonunu David Moyes’un ekibinde geçirecek.

İngiliz oyuncu, Everton’daki ilk kiralık döneminde 22 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

SEZONU SAKATLIKLA ERKEN KAPATMIŞTI

Grealish’in geçen sezonu, ayağında meydana gelen stres kırığı nedeniyle planlanandan erken sona ermişti.

Buna rağmen oyuncunun Everton’daki performansı ve kulüpte kalma isteği, tarafların yeniden anlaşmasında belirleyici oldu.

CİTY İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Jack Grealish’in Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

Kiralık dönemin ardından tecrübeli oyuncunun Manchester City’ye serbest oyuncu statüsünde dönmesi bekleniyor.