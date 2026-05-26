Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi’nde yaşayan kalp hastası Mahmure Altın, 30 yıldır bahçesinde yetiştirdiği maydanoz, salatalık, bağ yaprağı, semizotu, dereotu ve marul gibi organik ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Altın, 4 torununa bayramlık almak için yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Bandırma’daki pazarda tezgah açıp, yetiştirdiği ürünleri sattı. Pazartesi günleri kurulan pazarda gün boyu satış yaparak torunlarının bayramlıkları için para kazanan Altın’ın akşam saatlerinde tezgahına gelen bir grup, yaprak almak istedi. Mahmure Altın’ı lafa tutup

Oyalayan gruptan biri, tezgahın arkasına geçip, günün hasılatının bulunduğu kutuyu çaldı. Grup uzaklaştıktan sonra içinde 10 bin lira nakit ile kimliği ve her gün düzenli olarak kullanması gereken kalp ilaçlarının bulunduğu kutunun yerinde olmadığını fark eden Mahmure Altın, gözyaşlarına boğuldu.

Torunlarına verdiği bayramlık sözünü tutamayacağını söyleyerek ağlayan kadını, pazar esnafı ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.