2026 MotoGP Amerika Grand Prix’sinde ana antrenman seansı tamamlandı. Seansı Marc Marquez zirvede tamamlarken, Ai Ogura ikinci, Fabio Di Giannantonio ise üçüncü sırada yer aldı.
— S Sport (@ssporttr) March 27, 2026
TOPRAK KAZA GEÇİRDİ
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seans sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Hızlı tur denemesinde 11. virajda kontrolünü kaybeden milli sporcu, motosikletten düştü.
Kazanın ardından kısa sürede toparlanan Razgatlıoğlu, motorunu yeniden piste çıkararak seansa devam etti.
18. SIRADA TAMAMLADI
Yaşadığı kazanın da etkisiyle istediği dereceleri elde edemeyen Toprak Razgatlıoğlu, ana antrenman seansını 18. sırada tamamladı.