2026 MotoGP sezonunun Tayland ayağında tarihi bir an yaşandı. MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk MotoGP ana antrenman seansına çıktı.

Buriram Pisti’nde gerçekleştirilen seans, hem Toprak hem de Türk motor sporları adına önemli bir kilometre taşı oldu.

TOPRAK MOTOGP'DE İLK KEZ ANA ANTRENMAN SEANSINDA

Seansın başlamasıyla birlikte birçok sürücü erken tur zamanları için piste çıktı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da vakit kaybetmeden pistte yer aldı.

Superbike kariyerinde dünya şampiyonluğu yaşayan milli sporcu, MotoGP’ye geçişinin ardından ilk kez resmi bir ana antrenman seansında zaman turu attı. Toprak, seansı 21. sırada tamamladı.

ZİRVE BEZZECCHI’NİN

Günün en hızlı ismi ise Marco Bezzecchi oldu. İtalyan sürücü 1:28.526’lık derecesiyle pist rekoru kırarak zirveye yerleşti.

2026 MotoGP sezonu bu hafta sonu Buriram Pisti’ndeki sprint ve ana yarış ile resmen başlayacak.