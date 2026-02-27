Kademeli emeklilik geliyor: SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi

'KADEMELİ EMEKLİLİK 2027 YILINDA'

Emeklilikte kademe beklentisinin değişmediğini belirten Karakaş, “2027 yılı emeklilikte kademe çıkmak zorunda. Çünkü 99-2008 arasındakiler için bir uçurum var. Şimdi e 2008 sonrası ne olacak diye söyleyenler var. Bazı milletvekilleri diyorlar ki yani 2008'den sonrakilerin durumu ne olacak diye. Emeklilikte kademe mutlaka çıkacak.. Çünkü adaletsizlik toplumun tamamını sarmış durumda. Türkiye'nin bütün illerini, ilçelerini, köylerine kadar yayılmış durumda. Durum bu şekilde. Şu anda bir kanun teklifi yok. Zaten beklemiyoruz. Yani şu anda değil. Yani 2027 yılında beklediğimizi sürekli söylüyoruz” dedi.