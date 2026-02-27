8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca yurttaş için kademeli emeklilik yeniden gündemde. EYT’nin ardından oluşan yaş farkı tartışmaları büyürken, yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren yeni bir geçiş modeli üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.
Kademeli emeklilik geliyor: SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih verdi
SGK Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşa, “Emeklilikte kademe mutlaka çıkacak” diyerek tarih verdi.Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye’de emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden sonra yeniden kamuoyunun en sıcak başlıklarından biri haline geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanması, sadece bir gün sonra sigortalı olan milyonlarca kişi açısından ciddi bir yaş farkını beraberinde getirdi. Bu durum, özellikle 9 Eylül 1999 sonrası sisteme giren çalışanlar için “kademeli emeklilik” talebini arttırdı.
EYT ile beraber prim gün ve sigortalılık süresini dolduranlar yaş şartına takılmadan emekli olabilirken, 9 Eylül 1999 yılında işe başlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Uzmanlara göre bu 24 saatlik fark, bazı sigortalılar için emeklilik tarihini 15 ila 17 yıl ileriye atabiliyor. Bu tablo, adalet ve eşitlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Emeklilikte kademe bekleyen bir sürü yurttaşın olduğunu belirten İsa Karakaş, “Çok ağır travma altındalar. Onlardan daha küçük yaşta olanlar bir bakıyor emekli olmuş. Ama kendisi 17 yıl 20 yıl sonra emekli olacak. Bunun psikolojisi daha önemli. Onun altını çizmemiz lazım. Şu anda meclis gündemini sizlere aktarmaya çalıştım ben. Meclis gündeminde emeklilikte kademe ile ilgili kanun teklifleri azaldı. muhalefetten çok sayıda kanun teklifi geliyordu. Demek ki emeklilikte kademe bekleyenlerin biraz daha bir işlerini yoğunlaştırmaları lazım” sözlerini sarf etti.
'KADEMELİ EMEKLİLİK 2027 YILINDA'
Emeklilikte kademe beklentisinin değişmediğini belirten Karakaş, “2027 yılı emeklilikte kademe çıkmak zorunda. Çünkü 99-2008 arasındakiler için bir uçurum var. Şimdi e 2008 sonrası ne olacak diye söyleyenler var. Bazı milletvekilleri diyorlar ki yani 2008'den sonrakilerin durumu ne olacak diye. Emeklilikte kademe mutlaka çıkacak.. Çünkü adaletsizlik toplumun tamamını sarmış durumda. Türkiye'nin bütün illerini, ilçelerini, köylerine kadar yayılmış durumda. Durum bu şekilde. Şu anda bir kanun teklifi yok. Zaten beklemiyoruz. Yani şu anda değil. Yani 2027 yılında beklediğimizi sürekli söylüyoruz” dedi.