Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Selin Toplusoy’un vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm yakın çevresinde büyük bir üzüntü yarattı. İş dünyasında tanınan Toplusoy ailesi, bu erken kayıpla sarsıldı.

Süleyman ve İpek Toplusoy çiftinin kızı olan Selin, aynı zamanda Zeynep ve Serra Toplusoy’un kardeşiydi. Aileye yakın isimler, küçük yaşına rağmen çevresinde derin izler bırakan Selin’in zarafeti ve sevgi dolu kişiliğiyle hatırlanacağını dile getirdi.

Selin Toplusoy’un cenazesi, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise ikindi namazının ardından Adile Sultan Borsa’da kabul edilecek.

Cenazeye, Toplusoy ailesinin dostlarının yanı sıra iş dünyasından pek çok ismin katılması bekleniyor. Küçük yaşta yaşanan bu kayıp, cemiyet hayatında da derin bir üzüntüye yol açtı.

Öte yandan gazeteci Bülent Cankurt, Selin Toplusoy’un hastalığını iki yıl önce kaleme aldığı bir yazıda dile getirmişti. Yazısında, Selin’in küçük yaşta zorlu bir hastalıkla mücadele ettiğini ifade etmişti.