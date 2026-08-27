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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve sahte paraya karşı bilgilendirdi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı’nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla görüşen ekipler; sahte para, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bilgilendirme kapsamında vatandaşlara konuyla ilgili broşürler de dağıtıldı.

Ekipler, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde vatandaşların bilinçli ve dikkatli davranmasının önemine dikkat çekerek şüpheli durumlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Çalışmaların, toplumda güvenlik bilincinin artırılması ve vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı korunması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.