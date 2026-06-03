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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bilgi Sahibi Ol, Mağdur Olma’ sloganı ile her hafta Pazartesi günleri Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazarı Alanında vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Çeşitleri ve Genel Güvenlik konularında vatandaşların bilinç düzeyini artırmak, olası mağduriyetlerin önüne geçmek ve güvenli bir toplum bilincini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme ve broşür dağıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerinin vatandaşların bilinç düzeyini yükseltmeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız ve kararlılıkla süreceği belirtildi.