“Hatırla Sevgili”, “Kırık Kanatlar” ve “Son Çıkış” gibi dizilerdeki karakterleriyle tanınan Güleç, asıl çıkışını ise “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Ahmet rolüyle yakaladı.

Ardından “Poyraz Karayel”, “Fazilet Hanım ve Kızları” ve “Masumiyet” gibi projelerdeki başarılı performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun iş temposu arasında gerçek aşkı bulan Tolga Güleç, mutluluğu spiker Öykü Cengiz’de yakaladı. Uzun süre gizli yaşadıkları ilişkiyi, Temmuz ayında resmiyete taşıyan çift, 4 Temmuz 2025’te Bodrum’da sade bir aile nişan töreni düzenledi.

Ve sonunda beklenen haber geldi: Çift, 13 Haziran’da hayatlarını birleştirecek ve evlilik yolunda ilk adımı atacak.