Japonya’nın başkenti Tokyo’da lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Ginza’da büyük panik yaşandı. Lüks alışveriş kompleksindeki ATM’de bilinmeyen bir gazın püskürtülmesinden etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerin aktardığına göre, zemin kattaki ATM'ye kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından püskürtülen madde çevreye ağır bir koku yayılmasına neden oldu.

Tokyo Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Yusuke Koide, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiğini belirtti.

Olayın ardından bölgede yollar trafiğe kapatıldı ve cadde boyunca çok sayıda itfaiye aracı konuşlandırıldı. Kimliği belirsiz kişinin olay yerinden kaçtığı ve polisin şüpheliyi bulmak için çalışmalarına sürdürdüğü belirtildi.

Japon kamu yayıncısı NHK, yaralanmaların hafif düzeyde olduğunu duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı polis soruşturması sürdürülüyor.