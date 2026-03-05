Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 500 bin konutluk dev projede, Ankara merkez kura çekimleri büyük bir krize sebep oldu. Resmi olarak ilan edilen 21 bin 780 konutluk listeden yalnızca 21 bin 283’ü kuraya dahil edildi.

Bakanlığın paylaştığı listelerdeki tutarsızlıklar, kura ile ilgili şüphe yarattı. Listelerde bazı sıra numaralarının hiçbir açıklama yapılmadan atlandığı fark edildi.

AYNI KİŞİYE İKİ KONUT İDDİASI

Kura sistemindeki en büyük skandal ise kategoriler arasında meydana geldi. Engelli, genç ve emekli kontenjanında hak kazanamayan kişilerin "Diğer" kategorisine aktarılması gerekirken, sistemsel bir hata sebebiyle daha önce konut çıkan emekli yurttaşların da yeniden çekilişe dahil edildiği öne sürüldü.

Sonuç olarak bazı isimlere aynı kurada iki kez konut çıktı. Bu "çifte kazanım" durumu, ev bekleyen diğer adaylar arasında büyük tepki topladı.

KATEGORİLERE GÖRE DAĞILIM VE KAYIP KONUTLAR

TOKİ ve Bakanlık verilerine göre Ankara merkezde dağıtılan konutların kategorik dökümü şöyle:

Şehit ve Gaziler: 706 konut

Engelliler: 1.772 konut

Emekliler: 6.059 konut

Gençler: 5.464 konut

Üç Çocuklu Aileler: 2.371 konut

Diğer: 4.911 konut

Toplam Dağıtılan: 21.283 konut

Dağıtılması Gereken: 21.780 konut

Kayıp Konut Sayısı: 497

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışma yaratan kuradan sonra TOKİ akşam saatlerinde hak sahiplerine durumu SMS ile bilgilendirildi. Sistem hatasından bahsedilen mesajda hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekileceği ifade edildi.

SMS'te, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğunun altı çizildi.

EK KURA DUYURUSU

Mesajda, söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında bulunduğu ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu belirtildi. Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın (6 Mart) saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.