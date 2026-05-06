Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurduğu 500 bin konutluk projenin İstanbul ayağında kura maratonu geride kaldı. İstanbul'daki 100 bin konutluk dev proje için merakla beklenen hak sahipliği belirleme kurası 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler, adını listede göremeyen vatandaşların yatırdığı başvuru bedellerinin geri ödeme sürecine çevrildi.

İADELER HESAPLARA GEÇTİ

Tartışmaların gölgesinde TOKİ, 6 Mayıs 2026 (Bugün) tarihi itibarıyla resmi bir duyuru yayımladı. Açıklamada, kura çekilişi neticesinde asil veya yedek olarak hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin, Ziraat Bankası nezdinde açılan hesaplarına iade edildiği bildirildi. Kurumun genel takvimine göre iadeler, kura çekimini takip eden en geç 5 iş günü içinde çekilebiliyor.

ZİRAAT BANKASI’NDAN İADE ALMA YOLLARI

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini Ziraat Bankası üzerinden iki kolay yöntemle geri alabiliyor:

ATM’den Kartsız İşlemle Çekme:

Herhangi bir Ziraat Bankası ATM'sine gidin.

Giriş tuşuna basarak "Kartsız İşlemler" menüsüne giriş yapın.

Sırasıyla "Diğer İşlemler" ve "Diğer Para Çekme" adımlarını takip edin.

Ekrana gelen "TOKİ Başvuru İadesi" seçeneğine tıklayarak paranızı nakit olarak alın.

2) Banka Şubesinden Çekme:

Ziraat Bankası şubelerine giderek Sıra Çağrı Sistemi (SÇS) üzerinden işlem sırası alabilirsiniz.

Ayrıca süreç içerisinde bankadaki hesabını kapatmış olan vatandaşların da iade işlemleri doğrudan şubeler kanalıyla mahsuplaşarak yapılıyor.

DİĞER BANKALAR ÜZERİNDEN BAŞVURANLAR NE YAPACAK?

İstanbul dışındaki projeler veya farklı aracı bankalar üzerinden başvurularını tamamlayanlar için de iade kanalları açıldı:

Halkbank: Vatandaşlar şubelere şahsen müracaat ederek ya da Halkbank'ın internet sitesinde yer alan özel "TOKİ İade Ekranı" üzerinden taleplerini iletebiliyor.

Emlak Katılım Bankası: Bankanın dijital kanallarında aktif edilen özel sorgulama ve iade ekranı üzerinden işlemler saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

YEDEK HAK SAHİPLERİ DİKKAT

Kura sonuçlarında asil veya yedek olarak listeye girmeye hak kazanan vatandaşların kesinlikle iade talebinde bulunmaması gerekiyor. Süreç resmi olarak tamamlanmadan başvuru bedelini bankadan geri çeken kişilerin tüm hak sahiplikleri sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor.