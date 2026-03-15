Tokat’ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu niteliğinde haplar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Amasya’dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Zile ilçesi ile çevre ilçelerde satacağı yönünde bilgi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 105 adet Lyrica marka uyuşturucu hap, 3 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 300 mililitre reçeteye tabi ecza ilacı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken gözaltına alınan S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.