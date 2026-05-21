​Tokat’ta etkili olan yoğun yağışların ardından oluşabilecek taşkın risklerine karşı kurumlar harekete geçti. Tokat Valiliği koordinasyonunda; Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi’nden oluşan kurulun ortak kararı doğrultusunda, Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü şekilde yıkımına karar verildi.

​Bölgede yapılan teknik incelemeler ve risk değerlendirmeleri sonucunda, daha önce yıkımı gerçekleştirilen ÇEDAŞ köprüsünün ardından, suyun akışını engelleyerek olası taşkın riskini artırabileceği değerlendirilen bu 2. köprü için de iş makineleriyle yıkım çalışması başlatıldı.

​Tokat Belediyesi ekipleri, AFAD ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmalar ise bölgede eş zamanlı olarak sürdürülüyor.



​Kurul tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

​“Yoğun yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın risklerine karşı ilgili kurumlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde, ÇEDAŞ köprüsünün ardından Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan 2. köprünün de kontrollü şekilde yıkımına karar verilmiştir. Çalışmalar, Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi ekiplerimizin iş birliğiyle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.”



​Yetkililer, bölgede çalışmaların kontrollü şekilde devam ettiğini belirterek vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve bilgilendirmeleri takip etmeleri çağrısında bulundu.