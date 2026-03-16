

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

​TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de izleyiciyle buluşacak olan ve çekimleri Tokat’ta gerçekleştirilen “Onbeşliler” dizisi, düzenlenen görkemli gala programıyla tanıtıldı.

​GALA GECESİNE YOĞUN İLGİ



Tokat’ın tarihi atmosferini ve kahramanlık hikayesini dünyaya duyurmaya hazırlanan yapımın galasına; Vali Abdullah Köklü ve eşi Yasemin Köklü, Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Yücel Bulut katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın da hazır bulunduğu gecede, dizi oyuncuları ve protokol üyeleri Tokatlı vatandaşlarla bir araya gelerek bu gurur dolu anı paylaştı.



​VATAN SEVGİSİ DİJİTAL PLATFORMDA



Çanakkale ruhunu ve "Onbeşliler"in destansı öyküsünü modern bir anlatımla sunacak olan dizi, çok yakında tabii ekranlarında yayınlanacak.



​Tokat’ın kültürel mirasını ve tarihi önemini dijital dünyada markalaştıracak çok stratejik bir adım olarak görülüyor.