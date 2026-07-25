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Kaynak: İHA

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesindeki Yağmur köyünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Elvan Hasgül’e ait ikamette yangın çıktı. Kısa süre içerisinde geniş bir alana yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin evi sardığı esnada içeride bulunan Duran Hasgül, kendi çabasıyla binadan çıkmayı başardı. Adrese ulaşan ekiplerin gerçekleştirdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Meydana gelen olayın ardından konut tamamen kullanılamaz duruma geldi. Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek adına geniş çaplı inceleme başlattı.