Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Karşıyaka’yı 87-78 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

NEFES KESEN MAÇTA SON ÇEYREK BELİRLEYİCİ OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son periyotta hücumda etkili bir performans ortaya koyan TOFAŞ, rakibine üstünlük kurarak maçı kazanmayı başardı.

KORKMAZ VE BESSON ÖNE ÇIKTI

Ev sahibi ekipte Furkan Korkmaz 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer ismi olurken, Hugo Besson 18 sayı ve 6 ribaundla galibiyete önemli katkı sağladı.

TOFAŞ LİGDE KALDI

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ, ligdeki 11. galibiyetini alarak bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Bursa temsilcisi, normal sezonun son haftasında Aliağa Petkimspor’u konuk edecek.

KARŞIYAKA 21. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Karşıyaka ise ligdeki 21. yenilgisini yaşayarak haftayı puansız kapattı. İzmir ekibi, bir sonraki maçında sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.