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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Perşembe İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek Karadeniz'in stratejik ürünü fındıkla ilgili üreticilerin talep ve beklentilerini gündeme taşıdı.

FINDIK MASAYA YATIRILDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, TZOB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındığa ilişkin üreticilerin yaşadığı sorunlar ve beklentiler ele alındı.

ÜRETİCİNİN TALEPLERİ İLETİLDİ

Ziyaretin ardından açıklama yapan Arslan Soydan, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile fındık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal'ı TZOB Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünü fındıkla ilgili konuları kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk. Fındık üreticilerimizin istek ve sorunlarını kendisine ilettik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz."

TZOB YÖNETİMİ TAM KADRO KATILDI

Ziyarette Arslan Soydan'ın yanı sıra TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kozoğlu, Yunus Kılınç, Ahmet Eyyüpoğlu ve Eyyüp Elmalı da yer aldı.