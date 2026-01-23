CHP’li Aygun, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında lisanslı hububat depolarında ciddi bir denetim zafiyeti yaşandığını ifade etti. Aygun, Aralık ve ocak aylarında Konya ile Mardin’de TMO’nun kiraladığı iki büyük depoda hububat hırsızlığı yapıldığını belirterek, çiftçinin ürününü saklayacak güvenli alan bulamadığını söyledi.

Mardin’de geçen hafta 137 bin ton buğdayın zimmete geçirildiğini, Aralık 2025’te ise Konya’nın Yunak ilçesinde yaklaşık 500 milyon lira değerindeki hububatın depo sahibi tarafından çalındığını aktaran Aygun, söz konusu kişinin yurt dışına kaçtığını kaydetti.

Türkiye genelinde yaklaşık 300 lisanslı depo bulunduğunu hatırlatan Aygun, bu depoların yalnızca 10 denetçiyle kontrol edilmeye çalışıldığını vurguladı. Lisanslı depolarda ürün takip sistemlerinin kurulmadığını belirten Aygun, birinci sınıf ürünlerin daha düşük kalite ürünlerle değiştirildiğine dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

Aygun, “Çiftçimiz kuraklıkla, zirai donla boğuştu. Şimdi de depo vurgunlarıyla karşı karşıya. Ticaret Bakanı Sayın Bolat’ı derhal harekete geçmeye çağırıyorum” dedi.