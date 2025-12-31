Türkiye bu dolandırıcılık olayını konuşuyor. Olay Konya’nın Yunak ilçesinde gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kiraladığı depodaki hububatı satan depo sahibi Erkan T., TMO’yu 500 bin TL dolandırdığı belirlendi.

40 MİLYON TL'YE DEPOLADI

TMO, Erkan T.'ye ait lisanslı depoyu, yıllık yaklaşık 40 milyon TL kira bedeli ödeyerek bölgedeki çiftçilerin ürettiği arpa, buğday ve mısırı depoladı.

Ardından Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, TMO tarafından bildirilen hububat miktarı ile depodaki miktarın örtüşmediği tespit edildi.

Deponun sahibi Erkan T.'ye de ulaşılamayınca durum polise bildirildi.

40 TONU SATIP, KAÇTI

İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Erkan T’nin TMO'nun teslim ettiği hububatın yaklaşık 40 tonunu sattığı ve bu miktarın piyasa maliyeti de yaklaşık 500 milyon TL olduğu öğrenildi.

Satış işleminin ardından bankalardan da yüksek miktarlarda kredi çeken ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkan T.'nin Romanya'ya kaçtığı iddia edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, aralarında deponun sorumlu müdürü ve muhasebecisinin de bulunduğu 9 çalışan ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.